أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها قامت بتسليم معدات وإمدادات طبية لمعبر وازن لمواجهة وباء كورونا.

وبينت المنظمة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها قدمت دعما للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإعداد فحوصات صحية في نقاط العبور الحدودية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد مضيفة أن نقاط الدخول الليبية على طول الحدود البرية لا تزال مغلقة للدخول والخروج، فيما لا تزال العديد من المعابر الحدودية مفتوحة لحركة المرور التجارية.

وأشارت المنظمة أن المساعدات قدمت بدعم من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفنلندية.