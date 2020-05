أعلن المكتب الإعلامي لما تسمى بعملية بركان الغضب، الخميس، أن طيران الوفاق، استهدف شاحنة وقود تابعة للجيش، بالقرب من منطقة نسمة.

The post طيران الوفاق يستهدف شاحنة وقود تابعة للجيش بالقرب من منطقة نسمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24