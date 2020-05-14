حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود الأمم المتحدة لايجاد حلي سلمي للصراع في ليبيا.

وقال ستولتبيرغ في مقابلة مع صحيفة «لا ريببوليكا» الإيطالية، اليوم الخميس، إن الحلف العسكري «مستعد لدعم الحكومة الليبية بقيادة فايز السراج». مشيرا إلى أن «ناتو» لديه 30 شريكًا، لهم مواقف مختلفة في العديد من القضايا.

وقال ستولتنبيرغ إن تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «لا تزال حليفاً هاما»، مضيفا أيضا أن «ناتو» يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراعات في ليبيا وسوريا.

وتابع: «في ليبيا، هناك حظر على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف». لكنه شدد على أن «هذا لا يعني وضع القوات (التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة) حفتر وحكومة فايز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على نفس المستوى».

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: «لهذا السبب فإن ناتو مستعد لتقديم دعمه لحكومة طرابلس» التي تأسست بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعه أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نهاية العام 2015.

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