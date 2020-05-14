ضبط تشكيل عصابي سوداني يُهرب السيارات من ليبيا إلى السودان

أخبار ليبيا 24

أعلن قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي، ضبط سبع أشخاص يحملون الجنسية السودانية لدخولهم البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، ولقيامهم بعمليات تهريب المركبات الآلية من ليبيا إلى السودان.

وحول تفاصيل الجريمة، ذكر مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخصين على متن مركبة نوع “هيونداي أتوز”، لا يحملون أي مستندات شخصية.

المسماري أوضح أنه بالاستدلال معهم أفادوا بأنهم يقومون بممارسة تهريب المركبات من ليبيا إلى السودان، كما أنهم أفادوا بأنهم يعملون مع خمس أشخاص آخرون ويقومون معهم بعمليات تهريب المركبات من ليبيا وبيعها في السودان.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن الجناة دخلوا البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، وتم ضبطهم جميعًا، وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم قائمين على عمليات تهريب المركبات من ليبيا إلى السودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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