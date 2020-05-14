دي مايو: دعوت “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أنه وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لزيارة روما عندما تسمح ظروف حالة الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

وقال “دي مايو” في إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلس النواب والشيوخ: “أتمنى أن أتمكن من استقبال عقيلة صالح في أقرب وقت ممكن في إيطاليا، لقد وجهت إليه الدعوة”.

وفي إشارة إلى مقترح رئيس مجلس النواب الليبي الذي قدمه في الأيام الأخيرة بشأن الحل السياسي للأزمة في بلاده، شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن جميع المبادرات التي تسير في اتجاه الحوار لإيجاد حل دبلوماسي هي موضع ترحيب ونشجعها.