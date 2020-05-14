اجتماع أوروبي افتراضي مرتقب حول ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن اجتماع افتراضي حول ليبيا يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس مع نظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وبحسب وكالة آكي قال دي مايو في جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أن الدعوة للاجتماع الرباعي جاءت من مبادرة من جانبه.

وبشأن تسمية المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا، قال دي مايو “اذا تمكن الممثل الأعلى من إشراك أكبر قدر ممكن من الدول (في هذا القرار ) خاصة تلك البلدان مثل إيطاليا التي تقع في الخط الأمامي، فستكون هناك نتيجة جيدة، وإلا فإننا نخاطر بوجود مبعوث للاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاعتراف المطلوب للقيام بدور شديد التعقيد”.