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صحفي تركي: بإمكاننا استعادة أرضنا في ليبيا إذا رفعنا قضية أمام المحاكم الدولية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال حاجي يقيشيقلي، الصحفي التركي الموالي للرئيس التركي رجب أردوغان، إن تركيا بإمكانها استعادة أراضي كانت تابعة لها، إذا حركت دعاوى قضائية في المحاكم الدولية .

يقيشيقلي أضاف، الذي يعمل في قناة “العقد الجديد” التابعة لتيار الإسلام السياسي التركي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خبر رائع للعالم التركي .. 100 جمعية تركية متخصصة في القانون الدولي أكدت أن تركيا بإمكانها استعادة جزيرة كريت و12 جزيرة يونانية وليبيا والموصل وكركوك والقرم وغرب تراقيا .

وأشار الصحفي التركي، إلى أن ذلك يمكن أن يحدث إذا “رُفعت قضية أمام المحاكم الدولية، وبسهولة تامة تستعيد تركيا هذه الأراضي التابعة لها إلى حضن الأم”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • زيط ياممسخ انت لو مش من كلاب المال من مصراته وكمية ماليشيويين زوامل إللي باعو أرضهم وشرفهم لسيدك الكلب أردوغان والله ماتحلمو تحطم صبع علي أرض ليبيا الحبيبه ياكلب ولكن شن بدير
    ربي ياخد فيهم الحق

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