شركة الكهرباء تعلن دخول 4 وحدات غازية للعمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استمرار العمل ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع الأحمال تدريجيا، وذلك لإعادة التيار للمنطقتين الغربية – والجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة اوباري، والوحدتين الغازيتين الرابعة والخامسة بمحطة الرويس، والوحدة الغازية الثالثة بمحطة مصراتة على الشبكة الكهربائية

