القيادة العامة تنفي استهداف مواقع مدنية في طرابلس

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ الوحدات العسكرية أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة.

وأوضحت القيادة في بيان لها أن الميليشيات بالتنسيق مع المخابرات التركية تقوم باستهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من أردوغان، ومنحه مبررا للتدخل بحجة حماية المدنيين، إضافة إلى تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة لاستقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا، بحسب البيان.

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