الزاوية للنفط: تمديد إجازة موظفي الشركة لمدة أسبوع للوقاية من تفشي كورونا

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، الخميس، تمديد فترة الإجازة

الطارئة لجميع مستخدمي الشركة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوع، وذلك بعد

الانتشار المتسارع لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن قرار التمديد جاء بعد الاجتماع الطارئ

الذي عقد اليوم لمناقشة تداعيات انتشار كورونا إلى أعلى مستوياته خلال هذه الأيام

الماضية، مبينة أن تواجد المستخدمين سيقتصر على الحد الأدني اللازم لتسيير الأعمال

في المواقع التشغيلية .

