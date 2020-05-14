تونس: يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا

أكدت تونس دعمها للشرعية الدولية والحل السلمي التوافقي في ليبيا مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وجدد المدير العام للعالم العربي والمنظمات العربية والاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسي، محمد بن يوسف التأكيد على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية الداعم للشرعية الدولية وللحل السلمي التوافقي، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار يمهد الطريق لاستئناف العملية السياسية، إدراكا من تونس أن حل الأزمة في ليبيا لا يكون إلا ليبيا.

ودعا بن يوسف خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة مؤتمر برلين على مستوى كبار المسؤولين عبر تقنيةvidéo conférenceوذلك بحضور جميع الدول الأعضاء في مسار برلين والمنظمات الإقليمية والدولية ورئيسة البعثة الأممية بالنيابة في ليبيا ستيفاني وليامز إلى مساعدة ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة الناتجة عن جائحة الكورونا.

يشار إلى أن مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية “سيباستيانو كاردي” ترأس الاجتماع باعتبار أن الدورة الثانية للجنة المتابعة كانت من المقرر أن تنعقد منذ شهر فيفري بروما.