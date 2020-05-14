الجامعة العربية تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين، المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو التفاعلي برئاسة إيطاليا.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة حسام زكي إن الاجتماع استعرض وقيم آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لدعم الحوار الليبي الليبي، وعمل بعثة الأمم المتحدة .

وأكد زكي في مداخلته على العناصر الأساسية للموقف العربي، مشددا على أن الأولوية من وجهة نظر الجامعة العربية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار، والعمل من أجل دعم الشروع في حوار سياسي جاد بين الإخوة الليبيين.

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