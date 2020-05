أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراته المزدوجة على الشبكة الكهربائية.

