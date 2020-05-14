أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعمل على تأهيل المستشفى العسكري الميداني في مدنية مصراتة على استقبال مرضى كوفيد 19 من أجل مساعدة الليبيين على التصدي لهذه الجائحة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال جلسة إحاطة للجنتي الشؤون الخارجية (بغرفتي النواب والشيوخ) بالبرلمان الايطالي اليوم الخميس بحسب وكالة آكي.

وقال دي مايو “تعمل إيطاليا على تطوير مستشفى مصراتة العسكري لمساعدة السكان الليبيين في المعركة ضد الفيروس التاجي”.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال من احد أعضاء اللجنة البرلمانية عن مصير المستشفى، “يمكنكم التأكد مع وزير الدفاع لورنزو غويريني على أنه بالفعل هناك إرادة للقيام بذلك ونحن نعمل، بناء على طلب من الحكومة الليبية، لتأهيل مستشفى مصراتة لمساعدة الشعب الليبي من منظور مواجهة مرض فيروس كورونا”.