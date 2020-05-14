وليامز تدعو لجنة الدولية حول ليبيا إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين واستئناف المسار السياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أعضاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية، واستئناف المسار السياسي والتخفيف من معاناة المدنيين في البلاد.

جاء ذلك في إحاطة ستيفاني وليامز ونائبها للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا أمس الأربعاء، والذي شاركت إيطاليا في رئاسته، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وعُقد، أمس الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة من مؤتمر برلين الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، وبمشاركة 18 وفدًا من الدول والمنظمات الدولية الأكثر انخراطًا في الملف الليبي.

وعقد الاجتماع الافتراضي على مستوى كبار المسؤولين، ونظمته إيطاليا والبعثة الأممية في ليبيا، وجرى خلاله تبادل التقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي- الليبي وبعثة الأمم المتحدة.

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