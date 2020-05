أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، باندلاع حريق ضخم في منطقة الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس.

