وزير الخارجية الإيطالي يدعو عقيلة صالح إلى زيارة روما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رسميا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى زيارة العاصمة الإيطالية روما.

وقال دي مايو، في جلسة استماع اليوم أمام لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب حول التطورات الأخيرة في ليبيا: “أتمنى أن أستقبل صالح في إيطاليا في أقرب وقت ممكن وبما تسمح به الظروف.. لقد دعوته”.

وأشار دي مايو، إلى محادثة هاتفية أجراها مع عقيلة صالح في السابع من شهر مايو، وفقاً لما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس.

وأضاف دي مايو: “اعترفنا دائماً بحكومة فايز السراج وكان لدينا دائمًا حوار مع برقة ومع قبائل فزان، لأننا نؤمن بوحدة ليبيا”، مشدداً على أن الحديث مع الجميع يعني حماية المصالح الوطنية الإيطالية.

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