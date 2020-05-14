منظمات إنسانية دولية تناشد الأطراف الليبية وقف القتال

أصدرت سبع منظمات إنسانة دولية بيانا مشتركا تناشد فيه جميع الأطراف الليبية تلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بمراعاة وقف إطلاق النار والعمل بصورة موحدة لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء في البيان الذي نشرته الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، أن النزاع في ليبيا الذي انطلق في السنوات الماضية أدى إلى تشريد نحو أربعمئة ألف ليبي رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضافت المنظمات في بيانها أن الأعمال القتالية مستمرة بلا هوادة، مما يعيق إيصال الإمدادات الإنسانية الحيوية، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم لمواصلة مهمتهم.

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