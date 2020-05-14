“الأناضول”: بإذن من “السراج” تركيا تبدأ خطوات التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط

قدمت شركة البترول التركية “تباو”، طلبا إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس وذلك للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ “فور الانتهاء من العملية”.

وتمثل هذه الخطوة تأجيجا للتوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وأثار ذلك غضبا دوليا واسعا، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بالمخالف للقانون الدولي.