دي مايو: عملية برلين الخطوة الأولى لمسيرة طويلة ومتعرجة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن عملية برلين هي «الخطوة الأولى لمسيرة طويلة ومتعرجة» وأن بلاده «الآن تعطي قوة دفع متجددة لها»، معتبرا أنه «لا داعي للقول إن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) قد تسببت بتباطؤ عام في العملية السياسية الليبية».

جات تصريح دي مايو خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين، في إطار جلسة مشتركة حول التطورات الأخيرة بالوضع في ليبيا، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وشدد دي مايو خلال حديثه على «ضرورة الحفاظ على آفاق الحل الدبلوماسي الذي برز عن مؤتمر برلين الذي التأم في يناير الماضي». مؤكدا بالقول: «لقد علمنا جيدًا أن برلين لن تكون سوى نقطة بداية فقط، وهي ليست نقطة وصول بالتأكيد، من ناحية جهود التفاوض. إنها الخطوة الأولى لمسيرة طويلة ومتعرجة».

وتابع: «لقد أتاحت تلك القمة الفرصة لتحديد مسار مصداقي، تعاضدي وشمولي يجمع الأطراف الليبية والفاعلين الدوليين المهتمين بالحل السياسي الشامل للأزمة»، منوها إلى أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به».

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وشدد وزير الخارجية الإيطالي قائلا: «يجب علينا أن نواصل جهودنا لإعطاء أثر ملموس لتلك العملية»، وخلص إلى القول إن ذلك «على الرغم من القيود التي يفرضها الوباء»، بحسب ما نقلته «آكي».

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