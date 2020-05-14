هذا ما قاله رشوان بشأن تسليم المحمودي لليبيا

أعاد السياسي الليبي سعيد رشوان التذكير بمسؤولية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن تسليم آخر رئيس وزراء قبل إسقاط الدولة البغدادي المحمودي لليبيا بدون أي ضمانات قانونية مع أنه كان لاجئ سياسي وإنساني لتونس.

وقال رشوان في تدوينة له لموقع “فيسبوك” “الغنوشي هو من ارتكب جريمة تسليم الدكتور الغدادي المحمودى عندما كان وقتها ولاجئ سياسي وإنساني لدى تونس بدون أي ضمانات قانونيه أو إنسانيه سلمه لمليشيات متطرفة كانت تسيطر على الأمن والقضاء في ليبيا وما تعرض له الدكتور البغدادي معروف وموثق”.

وأكد رشوان أن تسليم المحمودي أكبر “صفقه مخالفه لحقوق الأنسان والمواثيق الدولية بين حركة النهضه التونسية الجماعة الليبية المقاتلة” مضيفا لا تستغربوا ما يفعله اليوم بتسليم الجو والبحر والأرض التونسيه للعثماني الجديد اردوغان حتي يقوم بقصف السارات المدنية وقتل المدنيين الذين ليس لهم أي علاقه بالمعركة القائمة الآن بنفس المنظر والشكل الذي قام به الناتو في غزو ليبيا 2011