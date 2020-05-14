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«صحة الحكومة الليبية» تتابع حالة «العالقين» بمقر الحجر الصحي في المرج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع لوزراة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، جميع النزلاء بمقر الحجر الصحي في فندق المرج السياحي ببلدية المرج للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم.

وبحسب بيان نشرته بلدية المرج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الفريق اطمأن على حالتهم النزلاء الصحية من العالقين الذين عادوا من الخارج، وتم إجراء التحاليل المطلوبة لهم، مؤكدا أنهم بصحة جيدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أكد عدم تسجيله أي إصابات جديدة بكوورنا، اليوم الخميس، في بيانه رقم (67).

وأوضح المركز، في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم يوم الخميس عدد (56) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز إلى أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

ووذكر بيان المركز أنه بالتالي تشير الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات في ليبيا  64، والحالات النشطة  33، والمتعافين  28، وحالات الوفاة  3.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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