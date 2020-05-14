الغرياني: وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم داخل السجون لأنها تحت تصرفه

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه على من وصفهم بـ” المقاتلين الأبطال ” (مسلحي الوفاق) الذين قال بأنهم يبذلون ارواحهم كل يوم في سبيل قضيتهم ونصرة الحق، الحرص ألا يخرجوا للقتال بنية المغانم بل عليهم أن يخرجوا للميادين والجبهات بنية الجهاد لنصرة الحق وإعلاء كلمة الله حسب تعبيره.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السلب المقصود به هو ما يكون في حوزة المحارب المقاتل من العروض كاللباس والساعة والخوذة والخاتم والمسدس والبندقية فمن حقه أن يأخذ السلب ويختص فيه ولا يدخل الغنيمة ويكون حلال عليه وما كان غير ذلك من غير العروض أو الأمور الخاصة بالمقاتل بإتفاق أهل العلم لا تكون للمقاتل كالسيارات والذخيرة والأسلحة في المعسكرات حكمها تقسم على الجيش بحسب قوله.

وأضاف :” الأخذ من الغنيمة قبل القسم هو الغلول ومن الكبائر الذنوب التي تحرم وتأخر النصر، المغانم تقسم بالعدل على المقاتلين، النفل أن المقاتلين بعد أن تقسم يأخذون نصيبهم من الغنيمة ويأخذون هذا الخمس في المصالح العامة ينفلون منه يعطون منه شيء زيادة تقديراً لجهودهم”.

وأكد على أن الفساد والظلم وعدم الإصلاح سبب من اسباب النكبات التي تشهدها البلاد فمن معاني الإصلاح والشفافية هة إيصال الحقوق لأصحابها والكفاءة في التعيين والتنافس الشريف الذي يفتح باب الطموح للشباب للإبتكار والتنافس، مضيفاً :”عدونا لا يريد أن نكون أعزاء ونملك قرارانا بل أن نكون تابعين للأمم المتحدة والدول المهيمنة والمسيطرة”.

أما بشأن الظلم الذي تشهده السجون حمّل مسؤولية ذلك لوزير داخلية الوفاق لأن الجهات الأمنية تحت تصرفه وبإمكانه طلب قائمة بأسماء المسجونين ويحولهم للمحاكم علاوة على المسؤولية التي يتحملها كل من وزير العدل والرئاسي ومجلس الدولة والنخب والأعيان.

وإستطرد حديثه:” لا فائدة من البيانات التي توجه لمجلس الأمن مهما إشتدت في الخطاب لأن مجلس الأمن الذي نشكو له هو سبب نكبتنا وما نحن فيه، لا يجوز رفع الأسعار في السلع خاصة المدعومة لأن الدعم هو حق المواطنين البسطاء لا يجوز البيع بأكثر من السعر المخصص هذا اخذ من جيوب الناس بالظلم والناس عليها أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

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