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الغرياني: وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم داخل السجون لأنها تحت تصرفه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه على من وصفهم بـ” المقاتلين الأبطال ” (مسلحي الوفاق) الذين قال بأنهم يبذلون ارواحهم كل يوم في سبيل قضيتهم ونصرة الحق، الحرص ألا يخرجوا للقتال بنية المغانم بل عليهم أن يخرجوا للميادين والجبهات بنية الجهاد لنصرة الحق وإعلاء كلمة الله حسب تعبيره.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السلب المقصود به هو ما يكون في حوزة المحارب المقاتل من العروض كاللباس والساعة والخوذة والخاتم والمسدس والبندقية فمن حقه أن يأخذ السلب ويختص فيه ولا يدخل الغنيمة ويكون حلال عليه وما كان غير ذلك من غير العروض أو الأمور الخاصة بالمقاتل بإتفاق أهل العلم لا تكون للمقاتل كالسيارات والذخيرة والأسلحة في المعسكرات حكمها تقسم على الجيش بحسب قوله.

وأضاف :” الأخذ من الغنيمة قبل القسم هو الغلول ومن الكبائر الذنوب التي تحرم وتأخر النصر، المغانم تقسم بالعدل على المقاتلين، النفل أن المقاتلين بعد أن تقسم يأخذون نصيبهم من الغنيمة ويأخذون هذا الخمس في المصالح العامة ينفلون منه يعطون منه شيء زيادة تقديراً لجهودهم”.

وأكد على أن الفساد والظلم وعدم الإصلاح سبب من اسباب النكبات التي تشهدها البلاد فمن معاني الإصلاح والشفافية هة إيصال الحقوق لأصحابها والكفاءة في التعيين والتنافس الشريف الذي يفتح باب الطموح للشباب للإبتكار والتنافس، مضيفاً :”عدونا لا يريد أن نكون أعزاء ونملك قرارانا بل أن نكون تابعين للأمم المتحدة والدول المهيمنة والمسيطرة”.

أما بشأن الظلم الذي تشهده السجون حمّل مسؤولية ذلك لوزير داخلية الوفاق لأن الجهات الأمنية تحت تصرفه وبإمكانه طلب قائمة بأسماء المسجونين ويحولهم للمحاكم علاوة على المسؤولية التي يتحملها كل من وزير العدل والرئاسي ومجلس الدولة والنخب والأعيان.

وإستطرد حديثه:” لا فائدة من البيانات التي توجه لمجلس الأمن مهما إشتدت في الخطاب لأن مجلس الأمن الذي نشكو له هو سبب نكبتنا وما نحن فيه، لا يجوز رفع الأسعار في السلع خاصة المدعومة لأن الدعم هو حق المواطنين البسطاء لا يجوز البيع بأكثر من السعر المخصص هذا اخذ من جيوب الناس بالظلم والناس عليها أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الغريانى ومن يقاتل بفتوى منه ومن يموله فى قطرائيل اول من تسعر بهم النار فعن اى جهاد يتكلم ابولهب ضد جيش وطنى مسلم يدافع عن سيادة وكرامة بلده ضد محتل تركى ومرتزقة مأجورين اتفوووووه عليك دجال تضلل الناس باسم الاسلام وانت تعلمت على يد هولندى معادى للاسلام زرع فيك الحقد والكراهية والعنصرية وتكفير المسلم ارضاء لاسيادك الصهاينة
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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  • ابولهب جاهل يفتى بغير علم ويغرر بالشباب المسلم وعقوبة من ينفذ كلامه موجودة فى نص قرآنى واضح :
    وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

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    • اهم شئ عند الغريانى ان يسمى الداعشى وهو يذبح المسلم لتكون نيته خالصة لله اه يانافوخى وين قرقارش وين !!!

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  • شيخ المنافقين يفتى لاتباعه الجهلاء بان بقتلوا المسلمين بنية خالصة لله حتى وهو يقبض 2000 دولار ولا يعرف من يقاتل اصلا مثل المرتزقة السوريين وهذا المنافق يامر بالمنكر وينهى عن المعروف قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٧ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٦۸ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦۹

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