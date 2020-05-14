لجنة الخارجية النيابية ترحب بالبيان الخماسي ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

ليبيا – رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالبيان المشترك الصادر عن وزراء دول شرق المتوسط والإمارات العربية وفرنسا وخاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي في ليبيا ، مشيرا إلى أن السلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة.

العقوري شدد في بيانا له تلقت المرصد نسخة منه على ما ورد في البيان من ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وجلب المرتزقة والسلاح في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وهو ما تسبب في تصعيد خطير للعنف ويهدد استقرار المنطقة بأكملها .

وأكد العقوري على الالتزام بنتائج مؤتمر برلين والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة،مجددا الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية