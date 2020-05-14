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لجنة الخارجية النيابية ترحب بالبيان الخماسي ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالبيان المشترك الصادر عن وزراء دول شرق المتوسط والإمارات العربية وفرنسا وخاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي في ليبيا ، مشيرا إلى أن السلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة.

العقوري شدد في بيانا له تلقت المرصد نسخة منه على ما ورد في البيان من ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وجلب المرتزقة والسلاح في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن  وهو ما تسبب في تصعيد خطير للعنف ويهدد استقرار المنطقة بأكملها .

وأكد العقوري على الالتزام بنتائج مؤتمر برلين والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة،مجددا  الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أن كان عن التنديد بالتدخل التركي الذي عاجب السيد العقوري فهو لا يقدم ولا يؤخر فللعالم 75 سنه هو يندد بأحتلال اسرائيل لاراضي العرب فهل نفع التنديد في ارجاع ارض العرب للعرب أني لفي أعجب العجب من ترحب السيد العقوري المتواصل ببيان لا يعدو كونه حبر علي ورق فكيف يأخذ منه كل هذا الترحيب ألم يعيش معنا في هذا العصر ويكون علي معرفه بالاعيب السياسه التي يكون فيها البيان فضاضه بهي الشكل منمق المنطق للاستهلاك اللحظي فقط وبعدها دوّر شئ ما تلقي شئ مجرد كلام ولا يطبق منه أي شئ صح لسانه من قال قديما أن السياسه لعبه قذره

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