أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، تصدقها على 43 نازحا من طرابلس.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصدقات تشمل مواد الإغاثة الأساسية، وتم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة من النازحين.

The post “الدولية للهجرة” تتصدق بمواد الإغاثة الأساسية على 43 نازحا من طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24