البعثة الأممية: 17 اعتداء على المرافق الصحية بليبيا منذ بداية العام

أكد مكتب منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقوع 17 اعتداء وقصف على المرافق الصحية في ليبيا منذ بداية هذا العام.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن هذه الاعتداءات لا تزال مستمرة إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف خلال هذا الصباح الساخن جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.

وأضافت البعثة أن منظمات الأمم المتحدة الإنسانية تدين جميع الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.