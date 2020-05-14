ساهمت فرق الإطفاء والطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية وفريق الإطفاء بالشركة العامة للكهرباء في السيطرة على حريق محطة كهرباء جنوب طرابلس بمنطقة الكريمية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الإطفاء بكل من شركات مليته والزاوية والبريقة واكاكوس والواحة للنفط قامت بالمشاركة في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق فور وقوعه .

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت اليوم الخميس اندلاع حريق بمحطة كهرباء جنوب طرابلس نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واشتعال النيران بمكب القمامة المجاور للمحطة .