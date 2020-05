أعلنت الحكومة الايطالية، الخميس، أنها تعمل على تأهيل المستشفى العسكري الميداني في مدنية مصراتة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال جلسة احاطة للجنتي الشؤون الخارجية (بغرفتي النواب والشيوخ) بالبرلمان الايطالي، أن تأهيل المستشفى يأتي لمساعدة ليبيا في مواجهة كورونا.

