الدولية للهجرة تقدم مساعدات للنازحين في طرابلس
طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |
14 May, 2020
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها قدمت مساعدات إنسانية للنازحين في العاصمة طرابلس.
وبينت المنظمة الدولية للهجرة أنها قدمت اليوم الخميس مساعدات لعدد 43 شخص من النازحين الذين شردوا مع أسرهم منذ العام الماضي في طرابلس
وأشارت المنظمة أن المساعدات التي تشتمل على مجموعات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية، للمعوقين والذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المواد الأساسية بسبب حالة النزوح ووباء كورونا.
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