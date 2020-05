شركة تركية تطلب إذن من الوفاق بالتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط

أعلنت شركة البترول التركية “تباو”، الخميس، عن تقديمها لطلب إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله: ” إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الحصول على الموافقة.

وكانت حكومة السراج، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

يشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط .

