البعثة الأممية ترصد 17 اعتداء على المرافق الصحية في ليبيا منذ بداية 2020

قالث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا رصد وقوع «17 اعتداء/ قصف على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية» العام الجاري 2020، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءت ما زالت مستمرة، إذ «تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف خلال هذا الصباح جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس».

ودانت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية «جميع الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة الحياة»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة البعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعرض مستشفى طرابلس المركزي في شارع الزاوية والأحياء السكنية المجاورة إلى قصف ليل الأربعاء – الخميس، أسفر عن إصابة 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق اليوم، دانت السفارة البريطانية لدى ليبيا أحداث العنف في طرابلس الليلة الماضية، معبرة عن صدمتها من استهداف المستشفى المركزي في طرابلس في ظل تفشي وباء «كورونا المستجد» وما يمثله من تهديد، واعتبرت «الهجمات ضد المدنيين والمستشفيات انتهاكا خطيرا للقانون الدولي».

وحملت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان، قوات القيادة العامة مسؤولية القصف، وقالت إنها «تقف وراء القصف العشوائي بالصواريخ» للمستشفى والمناطق المجاورة. لكن الناطق باسم القيادة العامة اللواء، أحمد المسماري، نفى في بيان، تنفيذ عمليات قصف على منطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة.

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