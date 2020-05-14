بيان أممي: 17 اعتداء على المرافق الصحية الليبية بـ2020

قال مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، التابع للأمم المتحدة، إن مستشفى طرابلس المركزي تعرض للقصف في الصباح الباكر من يوم الخميس، خلال هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.

وأضاف المكتب، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفحتها في “فيسبوك”، أن المرافق الصحية في ليبيا تعرّضت منذ بداية العام الحالي إلى 17 حالة اعتداء وقصف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات ما تزال مستمرة.

وأشار المكتب إلى أن منظمات الأمم المتحدة الإنسانية تدين جميع الأعمال التي تُعرّض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني نفت وقوفها وراء القصف الذي استهدف شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية، الليلة الماضية.

وقالت القيادة في بيان، إن قوات حكومة الوفاق بالتنسيق مع المخابرات التركية تتعمد استهداف المدنيين لاستجداء تدخل عسكري أكبر من أنقرة.

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