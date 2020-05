طالبت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، المواطنين بتشغيل 50٪من معداتهم الكهربائية فقط حتى تنتهي موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

