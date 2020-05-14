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«ناصر القايد»: «حفتر» بدأ يخسر المعركة أمامنا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة الوفاق”، أن الجيش الوطني الليبي بدأ يخسر المعركة ضد من سماهم بـ”قوات بركان الغضب”، على حد قوله.

قال “القايد” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم الخميس: “من يخسر المعركة يبتدء بالانتقام وهذا ما قامت به مليشيات حفتر بقصف المدنيين وكما حدث بمستشفى شارع الزاوية وهذا عمل جبان خاصة في هذا الشهر الكريم” على حد زعمه.

“القايد” المؤيد للتدخل التركي العسكري في ليبيا، أضاف أن: “قواتنا تحرز تقدمات مهامة في كافة المحاور، بدعم من سلاح الجو، خلال الفترة الأخيرة” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • طالما انت بائع شرفك للاتراك او متنازل عن شرفك للاتراك والمرتزقه السوريين فأي نصر تحققه لا قيمه له لأنك خاسر ماهو أغليراعظم من النصر أنه الشرف يا أبله فالشرف للذي يعرف قيمته غالي لانكم في فريق الاخوان وحكومة الرئاسي لا تعرفون للشرف قيمه قد خسرتوا شرفكم بسهوله فلا قيمه اعتباريه لأي شئ بعد فقدان الشرف حتي لو حكمتوا ليبيا فلا قيمه لحاكم بلا شرف الشئ الآخر والأهم ان الجيش بدأ يحسر أمام جيش من رجال تركيا وليس امام الشواذ في مليشيات السراج فلا تقول الجيش بدا يخسر امامنا فالجيش التركي لا يمثلكم حتي تنتسب اليه هو جاء لنصرة شواذ ليبيين وأنت منهم ضد رجال جيش ليببا بمقابل مادي يعني الجيش التركي مرتزق فلو يجد من يدفع له اكثر مما دفعتم له علي ان يحاربكم فسيفعل

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