مقتل مرتزق سوري خلال معارك طرابلس ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المرتزق السوري المدعو ياسين محمد علي الجاسم الجرادي الملقب أبومحمد مواليد 1993 ومن سكان بلدة “الحويجة” بمحافظة حماة سوريا.

وأوضح المصدر أن المرتزق تابع للفيلق اللأول في لواء سمرقند التابع لما يعرف بالجيش الوطني الحر الموالي لتركيا وبدعم من تنظيم الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أن المرتزق الجرادي جاء إلى ليبيا في يناير 2020 من مطار إسطنبول وعبر مطار مصراتة إلى محاور القتال في طرابلس لمواجهة القوات المسلحة الليبية مقابل مرتب شهري 2000 دولار وتدفع من حكومة الوفاق من خزانة الدولة الليبية.

وأشار المصدر إلى أنه أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الرملة في طرابلس مساء الثلاثاء 12 مايو.

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