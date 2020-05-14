 عماري زايد: استئناف الدراسة في يونيو.. والعام الجديد في نوفمبر

قرر محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج»، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، وزير التعليم المكلف، استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو المقبل، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وأوضحت وسائل الإعلام الموالية لـ”الوفاق”، اليوم الخميس، أن الوزير عماري زايد أقر تكوين لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم، على حد زعمهم.

وأشار عماري زايد، إلى أن وزارتهة ستشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم، على حد زعمه.

وتابع:” إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص السيطرة على انتشار فايروس كورونا فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل”، على حد قوله.