هذا ما دار في اجتماع السفير الإيطالي بوكيل دفاع الوفاق

اجتمع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي بوكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس، بحضور كل من نائب السفير والملحق العسكري وضابط الاتصال بالسفارة.

ووفقا لمكتب الإعلام والتوثيق بالوزارة، ناقش الاجتماع القصف الذي تعرضت له السفارة الإيطالية بطرابلس الأسبوع الماضي، والتطورات العسكرية الدائرة جنوب العاصمة طرابلس وفي مناطق أخرى.

كما جرى، خلال الاجتماع، النقاش بشأن العملية الأوروبية إيريني، والتباحث بخصوص الاجتماع المزمع عقده لمجلس الأمن حول العملية الأوروبية، وانسحاب دولة مالطا منها.

كما تمت مناقشة الدعم الإيطالي لحكومة الوفاق، حيث أبدت إيطاليا استعدادها لتقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التدريب والصيانة والصحة.