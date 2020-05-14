1300 سيارة أوروبية تصل ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي سفينة السيارات Grande Baltimora التابعة للوكيل الملاحي شركة الميار، قادمة من هامبورج وعلى متنها نحو 1300 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية جلها لصالح تجار القطاع الخاص.

وكانت السفينة Cosco shingshi قد أنهت قبل أيام تفريغ حمولتها من السيارات المستوردة من السوق الكورية والمقدرة بـ1260 سيارة.

وأظهرت بيانات سابقة لإدارة ميناء بنغازي وصول 30 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري مستوردة من السوق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.

وتشهد حركة مبيعات السيارات في ليبيا حالة ركود منذ فبراير الماضي زادت حدتها خلال شهري أبريل ومايو بسبب تفشي وباء كورونا واتخاذ إجراءات وقائية من بينها حظر التجول الذي تسبب في تعطل نشاط الأسواق الكبيرة للسيارات المستعملة والجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية