دي مايو: نعمل على دعم مستشفى مصراتة لمساعدة الشعب الليبي في مكافحة كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن حكومة بلاده تعمل على تحديث المستشفى الميداني العسكري في مدينة مصراتة، بناء على طلب من الحكومة الوفاق من أجل مساعدة الشعب الليبي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال دي مايو، في جلسة استماع أمام لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب الإيطالي حول التطورات الأخيرة في ليبيا: “في نوايا الحكومة.. يمكنكم التأكد من ذلك مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي يدير هذه المهمة بالكامل”.

وأضاف دي مايو: “هناك بالفعل الإرادة ونحن نعمل على طلب من الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني) لدعم المستشفى لمساعدة الشعب الليبي في الفيروس”، على حد قوله.

وفي هذا الشأن، وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه سيستمع في الأيام المقبلة لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وفقاً لما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس.

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