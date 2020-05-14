إيطاليا توجه دعوة لعقيلة صالح لزيارة روما‎

وجّه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما في حال سمحت ظروف الطوارئ المتخذة بشأن كورونا.

وأعرب دي مايو خلال إحاطته أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والشيوخ الإيطالي الخميس، عن تطلعه في أن يتمكن من استقبال المستشار صالح في أقرب وقت، مُرحباً في الوقت ذاته بجميع المبادرات التي تسير نحو إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في إشارة منه للمقترح الذي قدمه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن تسوية الوضع في البلاد.

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