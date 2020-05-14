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عماري يعلن انطلاق الدراسة للشهادتين في 13 يونيو‎

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري، استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى وجود لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم مهمتها ضمان العودة الآمنة للعملية التعليمية بشكل تدريجي، مبيناً أن وزارة التعليم ستُشرف بشكل مباشر على توفير المواد اللازمة من كمامات ومطهرات تعقيم لانطلاق العام الدراسي.

ولفت عماري إلى أنه إذا تمت السيطرة على انتشار وباء كورونا فإن العام الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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