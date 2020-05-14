دي مايو : عملية ” إيريني” لا تتضمن تواجداً عسكرياً على أرض ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس،
أن عملية ” إيرينى” لمراقبة تطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا لا
تتضمن تواجد عسكري على الأرض في ليبيا .
جاء تأكيد دي مايو خلال جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون
الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب في روما، حول عزم الحكومة الإيطالية إرسال
500 من جنودها للمشاركة في عملية ” إيريني”، التي حلت محل عملية ” صوفيا”
البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي .
وأوضح دي مايو، أن فرضية
وجود قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية
بهذا الخصوص.. على حد قوله .
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