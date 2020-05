دي مايو : عملية ” إيريني” لا تتضمن تواجداً عسكرياً على أرض ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس،

أن عملية ” إيرينى” لمراقبة تطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا لا

تتضمن تواجد عسكري على الأرض في ليبيا .

جاء تأكيد دي مايو خلال جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون

الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب في روما، حول عزم الحكومة الإيطالية إرسال

500 من جنودها للمشاركة في عملية ” إيريني”، التي حلت محل عملية ” صوفيا”

البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي .

وأوضح دي مايو، أن فرضية

وجود قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية

بهذا الخصوص.. على حد قوله .

