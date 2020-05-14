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دي مايو : عملية ” إيريني” لا تتضمن تواجداً عسكرياً على أرض ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس،
أن عملية ” إيرينى” لمراقبة تطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا لا
تتضمن تواجد عسكري على الأرض في ليبيا .

جاء تأكيد دي مايو خلال جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون
الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب في روما، حول عزم الحكومة الإيطالية إرسال
500 من جنودها للمشاركة في عملية ” إيريني”، التي حلت محل عملية ” صوفيا”
البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي .

وأوضح دي مايو، أن فرضية
وجود قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد  تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية
بهذا الخصوص.. على حد قوله .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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