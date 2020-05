الاستشعار عن بعد: السبت 23 مايو 2020 هو بداية شهر شوال فلكيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الخميس، أن هلال شهر شوال للعام 1441 هجري سيكون فوق الأفق يوم السبت الموافق 23/5/2020 م وتسهل رؤيته بالعين المجردة بكافة المدن الليبية ودول العالم ، أما يوم الجمعة فيستحيل رويته.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1441هـ الموافق للسنة الشمسية 2020 م، سيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكياً لشهر شوال هذا العام يوم الجمعة الموافق 22/5/2020 م على تمام الساعة 19:41 (السابعة واحدى وأربعون دقيقة مساء”) بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.

وأضاف المركز، أن رصد هلال شهر شوال بعد غروب الشمس ليومي 22 و 23 مايو يرجع إلى «وجود كوكبي عطارد والزهرة منخفضين جهة الشمال الغربي»، ولفت إلى أن «لهذين الكوكبين أطوارا تشبه أطوار قمر الأرض (عند مراقبتهما بواسطة المنظار). كوكب عطارد نراه على شكل نصف متجه لشكل الهلال أما الزهرة فنراه على شكل هلال رقيق جدًا ويغربان في هذين اليومين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً تقريبًا (على مدينة طرابلس).

وأكد البيان أن هذا التقرير هو تقرير علمي بحثي، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي عن بداية شهر شوال سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة الليبية.

