“أحمد الشريف” يحيل مرتبات 14 جهة لحسابات الأفراد

أعلن فرع مصرف الجمهورية في مدينة مصراتة “أحمد الشريف” اليوم الخميس عن إحالة مرتبات 14 جهة يملك الموظفون فيها حسابات جارية في الفرع.

وأوضحت إدارة المصرف أن إجمالي القيمة المحالة في حسابات الأفراد يفوق مليون دينار تم تسييلها وفقاً لما ورد في الكشوفات المالية من الدوائر التابعة لها عن أشهر مختلفة في الفترة الممتدة بين يناير الماضي وحتى مايو الجاري.

وشملت المرتبات جهات عدة بينها الشركة العامة للكهرباء، ومركز مصراتة الطبي، والمركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم، وإدارة الخدمات الصحية، ومصرف الادخار والاستثمار العقاري.

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