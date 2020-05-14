مركزي البيضاء يكشف إجمالي الإنفاق بالربع الأول

العنوان _البيضاء

أعلن المصرف المركزي في البيضاء أن إجمالي الإنفاق في الربع الأول من العام الحالي على مستوى ليبيا بلغ 9.06 مليار دينارموزع بين 1.6 مليار دينار إجمالي الإنفاق من المركزي بالبيضاء، و7.4 مليار دينار من المركزي بطرابلس.

وأوضح بيان صادر عن المصرف أن «إنفاق بنغازي خلال الفترة من يناير إلى مارس بلغت نسبته 18% من إجمالي الإنفاق العام، مشيرا إلى أن النفقات الفعلية على المرتبات وما في حكمها في المنطقة الشرقية بلغت 1.3 مليار دينار، والنفقات التسييرية في الباب الثاني وصلت إلى 302 مليون دينار.

وبالنسبة للمرتبات أوضح المركزي بالبيضاء أن «ما يقارب من 2 مليار دينار تدفع سنويا فقط من وزارة المالية في طرابلس، تمثل الجزء المدفوع كمرتبات عاملين بالمنطقة الشرقية». ومطلع هذا الشهر، أظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» في طرابلس أن إجمالي الإنفاق خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي بلغ 7.4 مليار دينار. وأظهرت البيانات إنفاق 5.85 مليار دينار على المرتبات خلال الفترة نفسها، و202 مليون دينار للنفقات التسييرية، و1.07 مليار دينار للدعم، فيما بلغت نفقات التنمية صفرا.