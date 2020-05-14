79 مواطنًا يكملون فترة الحجر الصحي بشحات

شحات-العنوان

أكمل 79 مواطنًا ليبيًا مدة الحجر الصحي في شحات بعد عودتهم قبل 14 يومًا من مصر إلى ليبيا.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات، ملازم حسن بوأكريم، أن فريق أطباء من مركز التقصي والرصد شحات قاموا بإجراء الفحوصات الطبية الأخيرة قبل مغادرة المواطنين لمقر الحجر الصحي بأحد المنتجعات، حيث ظهرت جميع نتائج عيناتهم سالبة.

وأضاف بوأكريم، أن الفريق يقوم بعمل اختبارات وفحوصات للعائدين من الخارج بشكل يومي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، استعدادًا لمغادرتهم مقر الحجر. وقال بو أكريم، “إن المواطنين خرجوا الي أهلهم سالمين”.

وثمّن الناطق باسم مديرية أمن شحات، مجهودات “الجيش الأبيض” وجمعية الهلال الأحمر وجميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة المواطنين وتوفير متطلبات الرعاية الصحية، والذين كانوا مع رجال الأمن طيلة فترة هذه المهمة.

وعبّرت أطقم الأطباء والتمريض بمركز التقصي والرصد شحات عن ابتهاجها، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وإتمام كافة الفحوصات المخبرية والإجراءات الطبية.