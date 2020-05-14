وصول أول رحلة للعائدين من الخارج إلى مطار الأبرق الدولي

أعلنت مصلحة المطارات بالحكومة الليبية اليوم استقبال أول رحلات المواطنين العالقين بالخارج عبر مطار الأبرق الدولي والقادمة من مطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك وفقا للاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأوضحت المصلحة أن الرحلة على متنها خمسة وتسعون راكبا وكان في استقبالها فريق الرصد ببلدية الأبرق، وفريق المختبرات باللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر، والذين بدورهم قاموا بفحص جميع القادمين وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، ومن ثم تم نقلهم إلى مقرات الحجر الصحي الخاص بهم.

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