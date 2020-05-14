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ويليامز تدعو لجنة المتابعة بشأن ليبيا للتمسك بـ”مخرجات برلين”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز قدمت مع نائبها يعقوب الحلو، إحاطة خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا الذي ترأسته إيطاليا.

وأضافت البعثة أن ستيفاني دعت أعضاء اللجنة إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية، واستئناف المسار السياسي والتخفيف من معاناة المدنيين.

وتطالب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإيقاف الحرب الدائرة في طرابلس ومناطق أخرى بين وحدات الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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