ويليامز تدعو لجنة المتابعة بشأن ليبيا للتمسك بـ”مخرجات برلين”

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز قدمت مع نائبها يعقوب الحلو، إحاطة خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا الذي ترأسته إيطاليا.

وأضافت البعثة أن ستيفاني دعت أعضاء اللجنة إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية، واستئناف المسار السياسي والتخفيف من معاناة المدنيين.

وتطالب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإيقاف الحرب الدائرة في طرابلس ومناطق أخرى بين وحدات الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.

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