ويليامز تدعو أعضاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا للتمسك بمخرجات برلين

دعت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعضاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية.

وطالبت ويليامز خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، والذي شاركت إيطاليا في رئاسته، عبر الدوائر المغلقة، بضرورة استئناف المسار السياسي والتخفيف من معاناة المدنيين في ليبيا.

