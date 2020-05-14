ألمانيا تدين الهجمات الأخيرة على طرابلس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن لاده تتابع بقلق تصاعد القتال في ليبيا، وتدين الهجمات الأخيرة على طرابلس والعدد المتزايد من الضحايا المدنيين.

ونقلت الخارجية الألمانية تصريحات ماس بعد محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي لودريان، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الإيطالي دي مايو.

وأضاف ماس أن الدول الداعمة لطرفي الصراع في ليبيا ما تزال تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن طرفي القتال ما يزالون يعتقدون أن الصراع يمكن كسبه بالقوة العسكرية.

وأكد الوزير الألماني أن برلين ستواصل العمل من أجل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وحل سياسي يشمل جميع المجموعات الديمغرافية الليبية والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا.‎

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